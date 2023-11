Plus le mensonge est gros plus il passe dit l’adage, mais il semble bien que les commissaires européens n’ont rien à faire des vieux proverbes. On vient d’apprendre en effet qu’afin d’éviter de dépasser les seuils d’utilisateurs et donc de devoir se conformer à la loi sur les marchés numériques (Digital Market Act) de l’union européenne Apple a défendu le fait que Safari n’était pas un seul et même navigateur sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac et que chaque version de Safari était totalement distincte l’une de l’autre (et donc regroupait moins d’utilisateurs par version).

Cette explication n’a pas convaincu les membres de la Commission européenne, qui ont estimé que le code de Safari et du moteur de recherche était bien globalement les mêmes quels que soient les plateformes matérielles qui accueillent le navigateur. Sans surprise donc, Safari est bien considéré comme un Gatekeeper (contrôleur d’accès), c’est à dire un point d’accès au réseau qui rassemble à minima 45 millions d’utilisateurs (c’est évidemment beaucoup plus pour safari en Europe). L’autre condition pour être un Gatekeeper est que l’entreprise dispose d’une capitalisation d’au moins 75 milliards d’euros. Apple est considéré comme un « Gatekeeper » sur le marché des systèmes d’exploitation (mais seulement pour iOS) des boutiques applicatives (App Store) et des navigateurs (Safari donc).

Concernant iMessage, les arguments d’Apple avaient convaincu initialement la Commission européenne, mais cette dernière a réétudié ce dossier et serait sur le point de conclure que le service de messagerie d’Apple est lui aussi un Gatekeeper : « Par conséquent, Apple reçoit une rémunération via la vente d’appareils Apple non seulement pour le matériel, mais également pour les applications logicielles Apple qui l’accompagnent, y compris le service iMessage », indique le rapport de la Commission « A cet égard, et même s’il n’est pas déterminant pour la notion de rémunération qu’un service joue un rôle mineur ou majeur dans la commercialisation des appareils matériels, iMessage est un élément important de l’expansion de l’écosystème d’Apple qui, du même coup , inclut le matériel. »