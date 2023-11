Apple fait savoir qu’il n’y aura pas un nouvel iMac de 27 pouces qui se veut Apple Silicon, c’est-à-dire avec les puces Mx (M1, M2, M3, etc). L’entreprise se focalise sur la taille de 24 pouces.

C’est auprès de The Verge que Starlayne Meza, une représentante des relations publiques d’Apple, a confirmé qu’il n’y aura pas un nouvel iMac avec une taille d’écran de 27 pouces. Cela change de ce qui avait eu lieu avec les modèles équipés des processeurs Intel.

Auparavant, Apple commercialisait deux tailles d’écrans pour les iMac Intel. On retrouvait un écran de 21,5 pouces et un écran de 27 pouces. Depuis l’annonce de l’iMac M1 en 2021, il y a une seule option : 24 pouces. Naturellement, certaines personnes attendaient un plus grand format, mais celui-ci n’est toujours pas là. Apple a annoncé la semaine dernière l’iMac avec la puce M3 et il est toujours question d’une dalle de 24 pouces.

Il est important de noter ici qu’Apple annonce qu’il n’y aura pas d’un iMac Apple Silicon de 27 pouces… mais cela ne signifie pas qu’un modèle encore plus grand n’est pas en préparation. En effet, des rumeurs ont suggéré qu’Apple travaillait sur un modèle de 32 pouces. Ce n’est ni confirmé ni infirmé aujourd’hui.

Si l’on en croit les fuites, le fameux iMac de 32 pouces verra le jour à la fin 2024 ou en 2025. L’ordinateur tout-en-un aurait le droit à un écran Mini-LED.

Qu’en est-il des personnes qui veulent aujourd’hui un successeur à l’iMac de 27 pouces ? Apple invite ces personnes à se tourner vers un Mac mini ou un Mac Studio, et le connecter à un Studio Display.