Les nouveaux MacBook Pro avec les puces M3 sont aujourd’hui disponibles à l’achat, mais certains modèles tournent sous macOS Ventura 13.5, alors que la dernière version en date est macOS Sonoma 14.1.

Plusieurs utilisateurs ont remarqué ce problème, dont Daniel Rotar. Il explique sur X (ex-Twitter) que son MacBook Pro avec la puce M3 tourne sous macOS Ventura. Par contre, son MacBook Pro avec la puce M3 Pro fonctionne bien sur macOS Sonoma.

Le problème est que les MacBook Pro M3 avec macOS Ventura ne peuvent pas mettre à jour vers macOS Sonoma en se rendant simplement dans les réglages. « Votre Mac est à jour », indique macOS au niveau de Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. On peut également voir que le numéro de build est 22G2074. En comparaison, le numéro de build pour macOS Ventura 13.5 distribué au public en juillet est 23B74. Il s’agit donc ici d’une version modifiée et indique au passage que les MacBook Pro sont produits depuis juillet.

Ok, here’s something weird.

Our M3 MacBook Pro shipped with Ventura and can’t seem to update to Sonoma at all. Version not compatible.

Our M3 Pro MacBook Pro shipped with Sonoma.

Did anyone else get an M3 that shipped with Ventura? pic.twitter.com/me0kLZjk6f

