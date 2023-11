Apple enchaîne avec les mises à jour en proposant maintenant macOS Sonoma 14.1.1. Il y a deux numéros de build : 23B81 et 23B2082. Il n’est pas impossible que la seconde version soit spécifique aux MacBook Pro et iMac M3 disponibles depuis aujourd’hui, sachant qu’ils avaient déjà eu le droit à une révision de macOS 14.1 avec comme build 23B20273.

Apple ne donne pas beaucoup de détails concernant macOS 14.1.1, si ce n’est que la mise à jour corrige divers bugs et bouche des failles de sécurité.

Un élément surprenant est qu’Apple propose aussi macOS Ventura 13.6.2 (builds 22G320 et 22G2321) au téléchargement pour différents Mac… dont le MacBook Pro de 14 pouces avec la puce M3. Nous avons vu plus tôt dans la journée que certains MacBook Pro M3 tournaient sous macOS Ventura 13.5 et non macOS Sonoma 14.1. Mais le fait qu’Apple propose aujourd’hui macOS 13.6.2 pour eux au lieu de forcer un passage à macOS 14.1.1 est assez surprenant.

Si vous avez un Mac avec la puce M3 sous macOS Ventura, vous pouvez essayer de voir ce que macOS vous propose. Avez-vous macOS 14.1.1 et macOS 13.6.2 comme choix de mises à jour ? Ou uniquement l’une des deux ?

Le téléchargement de macOS 14.1.1 s’effectue en se rendant dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Le poids peut varier selon votre modèle de Mac. C’est le même discours pour macOS 13.6.2.