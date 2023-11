Malgré la stratégie agressive de Samsung – qui a récemment attaqué BOE en justice sur des brevets relatifs aux écrans OLED – le fournisseur chinois est donc de retour dans la supply chain de l’iPhone 15 « standard ». Des sources provenant de la chaine d’approvisionnement indiquent que BOE fournit bien à Apple des panneaux OLED pour l’iPhone 15, et uniquement pour ce modèle. La livraison de ces panneaux aurait été retardée à cause de petits soucis de qualité, mais tout serait finalement rentré dans l’ordre depuis. Les panneaux OLED de BOE sont destinés aux iPhone 15 6,1 pouces, et le fournisseur aurait commencé à les livrer aux autres fournisseurs et/ou assembleurs de la supply chain (comme Foxconn, qui récupère ces composants pour fabriquer un iPhone complet).

Il était initialement prévu que BOE commence sa production de panneaux OLED vers les mois de juillet-août, mais des défauts de finition ont retardé les premières livraisons, sachant qu’il fallait de nouveau obtenir le feu vert d’Apple. Le fournisseur chinois devrait aussi produire des panneaux OLED pour l’iPhone 15 Plus (6,7 pouces) d’ici la toute fin de l’année, mais là encore il faudra attendre l’approbation du californien. A noter enfin que BOE ne produirait qu’une toute petite partie des panneaux OLED nécessaires à la production totale de l’iPhone 15 (entre 3 et 5%).