En août 2022, des rapports ont fait surface concernant les panneaux OLED de série M de Samsung Display, une technologie d’affichage utilisée notamment dans les appareils Galaxy de Samsung et les iPhone d’Apple. La gamme d’iPhone 14 accueille ainsi des dalles « M11 » pour les modèles standard et « M12 » pour les modèles Pro tandis que les iPhone 15 Pro et Pro Max intègrent de leur côté des dalles OLED « M13 ». Des fuites indiquent désormais que Samsung créerait une gen « M14 » très différente, la technologie de fluorescence bleue étant remplacée par la phosphorescence bleue afin de potentiellement réduire la consommation d’énergie de la dalle OLED. Qui dit « consommation plus basse » dit aussi souvent « gain d’autonomie », même si d’autres facteurs technologiques peuvent atténuer ces gains dans les usages réels.

Daejeong Yoon, patron d’UBI Research (une société d’analyse des marchés), prévoit l’intégration du M14 de nouvelle génération dans la prochaine gamme d’iPhone 16. En outre, Yoon suggère que des matériaux non « conventionnels », comme ceux utilisés par Samsung Electronics et certaines sociétés chinoises, seront bientôt utilisés pour les iPhones 16. L’analyste en chef annonce que cette tendance se poursuivra avec l’iPhone 17, qui sera probablement lui aussi équipé avec une dalle OLED de génération M14.