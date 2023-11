Apple a récemment annoncé ses MacBook Pro avec les puces M3 et ils ont aujourd’hui le droit à une promotion à l’occasion du Cyber Monday. Cet événement shopping intervient le lundi qui suit le Black Friday.

Une promotion pour le MacBook Pro M3 lors du Cyber Monday

Le MacBook Pro de 14 pouces avec la puce M3 et 512 Go de stockage est disponible au prix de 1 876€, au lieu de 1 999€, soit une réduction de 6%. On retrouve également le MacBook Pro de 14 pouces la puce M3 et 1 To de stockage pour 1 999€, au lieu de 2 229€, ce qui représente une remise un peu plus intéressante ici de 10%.

L’avantage de la puce M3 est qu’elle est puissante, ce qui permet de réaliser diverses tâches nécessitant d’importantes ressources, dont le montage de vidéo 4K et la retouche de milliers de photos. Le Mac portable a également le droit à un écran Liquid Retina XDR, une gamme dynamique extrême (XDR), plus de 1 000 nits de luminosité pour révéler les contenus HDR et jusqu’à 600 nits pour les contenus SDR. Apple assure par ailleurs que l’autonomie est de 22 heures. Citons aussi le support du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, un port de charge MagSafe, deux ports Thunderbolt/USB 4, un lecteur de carte SDXC, un port HDMI et une prise casque.