Apple a déjà officialisé son casque Vision Pro, mais seul un modèle existe pour le moment. Si l’on en croit les indiscrétions de Digitimes, quatre autres seraient en préparation.

Quatre casques Vision Pro en préparation

L’Apple Vision Pro de deuxième génération fait naturellement partie des quatre modèles. Il y a également un casque moins cher. Les deux autres modèles ne sont pas détaillés pour le moment.

La facture des composants du casque plus abordable serait deux fois moins importante que celle du Vision Pro de première génération, ce qui permettrait de réduire considérablement le prix de vente. Des échantillons de ce casque devraient commencer à être produits au cours du second semestre 2024, pour un lancement au plus tôt au cours du second semestre 2025.

Apple a déjà annoncé son casque Vision Pro de première génération, avec une sortie programmée pour le début de 2024 aux États-Unis avec un prix de 3 499 dollars. La société n’a pas encore dévoilé une date de sortie précise, mais de récents bruits de couloir ont fait comprendre que cela devrait se faire vers le mois de mars. Apple avait auparavant un objectif interne de sortir de casque au mois de janvier.

D’autre part, il a été révélé qu’Apple a commencé à communiquer avec ses fournisseurs au sujet des Vision Pro de deuxième et troisième génération, cherchant à réduire les coûts afin de faire baisser les prix et de stimuler les ventes à l’avenir. Concernant le casque de première génération, la production à grande échelle débuterait en décembre avec 400 000 unités attendues. Apple aimerait en vendre un million en 2024.