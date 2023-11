C’est une rumeur, une de plus sur le projet de modem 5G « made by Apple », mais ce n’est pas forcément la plus crédible. Le leaker Tech_Reve, dont le taux de prévisions justes ne dépasse pas la hauteur des chevilles de Ming Chi Kuo, relaie sa source « yeuz1122 » qui nous annonce qu’Apple pourrait tout simplement abandonner la conception de son propre modem 5G. « Il semblerait qu’Apple soit entrée dans la phase de liquidation de ses investissements en cours dans son département de développement de modems 5G […] département qu’elle a développé en interne ces dernières années », affirme yeuz1122 . « En d’autres termes, on s’attend à ce que ce modem soit installé sur la 4ème génération de l’iPhone SE, ou que les tentatives ultérieures de développement de son propre modem échoueront, et tout sera liquidé. »

« Cela suggère que les tentatives d’intégration du modem interne d’Apple dans le prochain iPhone SE 4ème génération ou tout effort ultérieur d’intégration du modem interne ont apparemment échoué », écrit Tech_Reve cette fois en son nom propre, « et un abandon complet (du projet Ndlr) est attendu. » La conclusion abrupte du leaker ne reflète pas tout à fait le message de sa source, qui précise bien que le modem d’Apple pourrait bel et bien intégrer la 4ème génération d’iPhone SE, mais que si cet objectif n’est pas atteint, il y a alors de fortes probabilités qu’Apple abandonne ses efforts concernant le développement du modem en interne.

On notera pour contextualiser que les dernières prévisions de Tech_Reve se sont avérées particulièrement erronées. C’est à ce dernier que l’on doit aussi la rumeur fantaisiste selon laquelle Apple prévoirait de livrer 10 millions d’Apple Vision Pro d’ici 2026. Plus généralement, la rumeur de l’abandon du modem « maison » ne colle pas avec le niveau des investissements d’Apple dans ce projet, ne serait-ce que le rachat de l’activité modem d’Intel pour 1 milliard de dollars. De plus, Apple ne s’appelle pas Google, est reste généralement très pugnace concernant les projets en cours qui lui tiennent à coeur.