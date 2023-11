Apple continue d’étendre sa présence aux États-Unis en ce qui concerne la production et annonce aujourd’hui que des puces Apple Silicon vont être produites dans le pays avec TSMC et Amkor. La production d’Amkor se fera à Peoria dans l’Arizona.

Apple va produire davantage aux États-Unis

Dans son communiqué, Apple affirme qu’il sera le premier et le plus gros client de la nouvelle usine de fabrication et de conditionnement d’Amkor. Celle-ci est en cours de construction. Amkor conditionnera les puces Apple Silicon produites dans l’usine voisine de TSMC, dont Apple est également le plus gros client.

« Apple est profondément attaché à l’avenir de la fabrication américaine et nous continuerons à accroître nos investissements aux États-Unis », a déclaré Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple. « Apple Silicon a permis à nos utilisateurs d’atteindre de nouveaux niveaux de performance, leur permettant de faire des choses qu’ils n’avaient jamais pu faire auparavant, et nous sommes ravis qu’Apple Silicon soit bientôt produit et conditionné en Arizona ».

Apple et Amkor se connaissent déjà. Les deux groupes travaillent ensemble depuis plus de 10 ans maintenant pour ce qui est des puces et de leur assemblage. Maintenant, Apple et Amkor élaborent des plans pour construire « la plus grande usine d’assemblage avancé qui est externalisée en Amérique ». Amkor investira environ 2 milliards de dollars dans ce projet qui emploiera plus de 2 000 personnes à l’arrivée.

En 2021, Apple a annoncé un investissement massif de 430 milliards de dollars dans l’économie américaine sur une période de cinq ans. Aujourd’hui, le fabricant assure qu’il est en passe d’atteindre son objectif grâce à des dépenses directes avec des fournisseurs américains, des investissements dans des data centers, des dépenses d’investissement aux États-Unis et d’autres dépenses nationales.