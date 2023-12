L’iPad 11, qui sera la prochaine tablette d’entrée de gamme d’Apple, n’arriverait pas avant le second semestre de 2024, selon les informations de Nikkei.

L’iPad 11 dans un an

Apple travaillerait avec le groupe chinois BYD, un fournisseur clé pour l’iPad, pour que le développement puisse se faire non pas en Chine, mais au Vietnam. Il est alors question de NPI (New Product Introduction), c’est-à-dire l’introduction de nouveaux produits. Cela signifie qu’Apple travaille avec ses partenaires (BYD dans le cas présent) pour s’assurer que le développement d’un produit peut être réalisé dans une nouvelle usine. Ici, Apple veut s’assurer que le développement au Vietnam soit possible.

Apple s’est déjà intéressé au Vietnam, mais jamais pour y développer un produit clé comme l’iPad. Ce changement serait donc notable pour l’entreprise qui cherche à se détacher de la Chine, pays sur lequel elle se repose beaucoup.

La vérification technique pour la production d’essai fera ses débuts à la mi-février 2024 pour l’iPad 11. Cela expliquerait pourquoi la commercialisation interviendrait au second semestre de la même année et pas avant. Il n’est cependant pas précisé quand exactement au second semestre.

Quelles seront les nouveautés de l’iPad 11 ? Un nouveau design ne serait visiblement pas prévu. Il faut donc s’attendre à ce qu’Apple propose un processeur plus puissant. La tablette actuelle, qui a vu le jour en 2022, embarque la puce A14. Le successeur pourrait donc avoir l’A15, voire l’A16.