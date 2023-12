Apple, Visa et Mastercard sont tous les droits accusés d’avoir des pratiques anticoncurrentielles en ce qui concerne les réseaux de paiement. Une plainte les vise aux États-Unis, avec un recours collectif, comme l’indique Reuters.

Une plainte pour les paiements

Les trois groupes sont accusés de s’être entendus pour empêcher de nouveaux concurrents de développer des réseaux de cartes de paiement alternatifs, obligeant ainsi les utilisateurs à payer des frais de transaction artificiellement plus élevés avec les cartes bancaires existantes. La plainte a été déposée à East Saint Louis dans l’État de l’Illinois, par Mirage Wine & Spirits, un vendeur de boissons.

Visa et Mastercard ont versé à Apple une partie des frais de transaction pour les achats effectués sur leurs réseaux par les consommateurs utilisant Apple Pay et l’application Cartes (Wallet) d’Apple, selon la plainte.

Le plaignant affirme que les frais de transaction payés par Visa et Mastercard à Apple ne sont rien d’autre qu’un « pot-de-vin en espèces très important et continu » s’élevant à des centaines de millions de dollars. Bien que la plainte soit déposée par une seule entreprise, le plaignant demande des dommages et intérêts au nom de milliers de commerçants aux États-Unis qui seraient touchés par l’accord entre les trois entreprises.

D’autres affaires aux États-Unis et en Europe

Il faut savoir qu’Apple fait face à une série d’actions en justice concernant les paiements aux États-Unis et en Europe. En septembre, un juge américain a déclaré qu’Apple devait faire face aux réclamations des émetteurs de cartes de paiement qui ont poursuivi la société pour avoir prétendument contraint les consommateurs d’iPhone à utiliser Apple Pay. Dans un procès intenté le mois dernier, Venmo et Cash App ont accusé Apple de supprimer la concurrence dans le domaine des paiements entre personnes.

En Europe, les autorités antitrust de l’UE ont accusé Apple de prendre des mesures pour empêcher ses rivaux d’accéder à la technologie au cœur des transactions sans contact. Récemment, nous avons appris qu’Apple serait partant pour ouvrir le NFC, ce qui devrait satisfaire certaines banques et d’autres groupes.