Apple a cessé de signer iOS 17.1.1 et iOS 17.1.2 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer ces versions sur iPhone ou iPad, que ce soit en tant que mise à jour ou restauration.

C’est fini pour iOS 17.1.1 et iOS 17.1.2

Apple a proposé iOS 17.1.1 le 7 novembre dernier. Cette mise à jour a corrigé deux bugs :

Dans de rares cas, Apple Pay et d’autres fonctionnalités NFC peuvent être indisponibles sur les modèles d’iPhone 15 après la recharge sans fil dans certains véhicules.

Le widget Météo présent sur l’écran verrouillé pouvait afficher les épisodes neigeux de façon incorrecte.

Il y a ensuite eu iOS 17.1.2 le 30 novembre. Cette version a été importante pour la sécurité, puisqu’elle a bouché deux failles qui étaient déjà exploitées par des hackers.

À date, deux mises à jour sont encore signées par Apple. Il y a iOS 17.2, qui a débarqué la semaine dernière avec plusieurs nouveautés au programme, dont la nouvelle application Journal. L’autre mise à jour signée est iOS 17.2.1, proposée hier par Apple.

La future mise à jour sera iOS 17.3. Apple a déjà proposé une bêta auprès des développeurs et testeurs publics. Il n’y a pas encore une date de sortie, mais cela devrait avoir lieu dans le courant de janvier.