Un rapport prévisionnel de Deepwater Asset Management pour 2024 suggère qu’Apple pourrait acquérir la société Peloton dans le courant de l’année 2024. Le rapport souligne l’intention d’Apple d’élargir sa division Fitness du côté des appareils d’entrainement, ce qui complèterait une gamme allant de la montre connectée (Apple Watch) au logiciel de suivi en passant par le service dédié (Fitness+). Fort d’une base utilisateurs d’environ 3 millions de personnes (qui sont aussi abonnés aux services de Peloton), Peloton pourrait potentiellement ajouter dans la besace d’Apple environ 1,7 milliard de dollars de revenus…chaque année. Ce rachat s’inscrirait en outre dans une stratégie plus vaste de développement vers le secteur du bien-être, un secteur qui chez Apple couvre aussi bien le hardware que le software ainsi qu’une multitude d’activités physiques ou autres (de la méditation au Pilate en passant par une multitude d’activités sportives).

On notera que le jour même de publication de ce rapport, Apple a publié un communiqué de presse intitulé « Apple Fitness+ offre plus de moyens que jamais de rester actif et attentif au cours de la nouvelle année », un communiqué qui ne laisse aucun indice concernant une future acquisition. On notera que ce n’est pas la première fois que des analystes projettent un rachat de Peloton par Apple. Au mois de janvier 2021, la chaine CNBC ainsi que le site The Information annonçaient qu’Apple pourrait profiter des difficultés financières de Peloton pour racheter la société à moindre coût.