Derrière Samsung depuis 3 trimestres sur le marché du smartphone, Apple est donc crédité par IDC et depuis quelques heures par Canalys de la première place mondiale sur l’ensemble de l’année. Même si l’écart entre les deux fabricants restait faible, il est tout de même étrange de constater qu’Apple ait pu refaire son retard sur un seul trimestre. Et pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé, ainsi que nous l’apprend Canalys qui a sorti à son tour ses chiffres pour 2023. Sur le Q4, Canalys note que les ventes d’iPhone ont représenté 24% de parts de marché sur le secteur du smartphone, tandis que Samsung doit se contenter de 17% de Pdm. Cet écart de 7 points de Pdm entre les deux fabricants, et en faveur d’Apple, est aussi une première depuis 2010. On note également que le Q4 a connu un très fort rebond des ventes de smartphones (+8%), atténuant en partie les résultats décroissants des trimestres précédents, et favorisant là encore l’envol d’Apple (Samsung était devant sur les trimestres précédents, mais avec beaucoup moins de volume que sur le Q4).

Pour Samsung, la soupe à la grimace ne fait peut-être que commencer : en effet, le géant sud-coréen n’est plus qu’à 4 points de Pdm devant Xiaomi (13% de Pdm), alors que l’écart entre les deux fabricants était de 9 points de Pdm sur le Q4 2022. Le surprenant Transsion termine à la quatrième place, avec 9% de Pdm sur le Q4 (contre 6% de Pdm sur le Q4 2022). Apple parviendra t-il à garder son avance en 2024 ? Si l’iPhone 16 Pro se montre à la hauteur, le numéro un américain pourrait bien démarrer une période de domination sur le marché mobile, et cette fois, pas seulement sur les critères économiques (chiffre d’affaires, bénéfices, marge).