Le 24 janvier 1984, Steve Jobs dévoilait fièrement le tout premier Macintosh, l’ancêtre d’une gamme d’ordinateurs qui occupe aujourd’hui entre 7 et 10% de Pdm selon les trimestres. En 40 ans, il s’en est passé des choses, des géniaux « pirates » de la Silicon Valley jusqu’aux MacBook Pro et leurs processeurs surpuissants. On attendra bien sûr le 24 janvier pour refaire un tour d’horizon de ces 40 ans de Mac, et l’on regardera aussi du côté de Paris puisque Guillaume Gete, grand passionné de l’univers Apple devant l’éternel, organisera le 24 dans la capitale un évènement consacré à cette date anniversaire. Les aficionados du Mac sont invités à réserver leurs billets (15 euros) pour « une conférence pleine de surprise animée par Guillaume Gète, qui retracera l’histoire du Mac, les hommes et femmes derrière sa création, et son évolution à travers le temps. »

L’évènement Mac parisien se tiendra donc le 24 janvier prochain de 19h à 23h au Libertés Living Lab, 9 rue d’Alexandrie à Paris (deuxième arrondissement). A noter qu’ « un bar sera ouvert à l’issue de la conférence pour permettre à chacun et chacune de se retrouver, partager, et également networker en toute convivialité. » Evidemment, des Mac seront mis à disposition lors de cet évènement (et on l’espère des vieux Macintosh de 84).