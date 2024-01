La Commission européenne a envoyé des demandes d’information en vertu de la loi sur les services numériques (DSA) de l’UE à 17 entreprises technologiques qu’elle considère comme de très grandes plateformes en ligne. Parmi elles, on retrouve Apple.

Apple et d’autres doivent fournir des données à l’UE

« L’accès des chercheurs aux données est essentiel pour garantir la surveillance des plateformes » dans le cadre du DSA, a expliqué la Commission dans un communiqué. L’obligation d’offrir à des « chercheurs agréés » un accès aux données « sans retard injustifié » fait partie des obligations introduites l’an dernier par le DSA pour une vingtaine d’acteurs dominants du secteur, a rappelé l’exécutif européen qui joue désormais le rôle de gendarme du numérique dans l’UE.

La Commission souligne que le sujet est « particulièrement important » à l’approche des élections européennes et en général pour s’assurer de l’absence de « contenus illicites », qu’il s’agisse de diffusion d’informations ou de biens vendus sur Internet.

La mise en garde de Bruxelles s’adresse à :

AliExpress (Alibaba)

Amazon

App Store (Apple)

Bing (Microsoft)

Booking.com

Facebook

Moteur de recherche de Google

Google Play

Google Maps

Google Shopping

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

YouTube

Zalando

Ces plateformes doivent répondre avant le 8 février à des questions de la Commission européenne sur les mesures prises pour se conformer à leurs obligations. « En fonction de l’évaluation des réponses, la Commission déterminera les prochaines étapes », a-t-elle expliqué.

Cette demande d’informations ne constitue pas une mise en cause à ce stade. Il s’agit d’une première étape dans une procédure qui peut conduire à terme à de lourdes sanctions financières en cas d’infractions avérées et prolongées à la règlementation. Dans des cas extrêmes, les amendes pourront atteindre 6% du chiffre d’affaires mondial des groupes mis en cause.