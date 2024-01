Les iPhone 16 Pro passeraient un nouveau cap au niveau de la capacité de stockage, au point d’atteindre les 2 To. Ce serait donc le double de ce qu’Apple propose aujourd’hui avec les iPhone 15 Pro.

2 To pour les iPhone 16 Pro ?

La rumeur des 2 To de stockage sur les iPhone 16 Pro émane de yeux1122, un leaker coréen qui a parfois eu juste, mais qui s’est également trompé à quelques reprises. Il avait notamment annoncé que les iPhone 15 Pro auraient 2 To de stockage, mais ce ne fut pas le cas. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Il n’est pas impossible en tout cas, parce qu’une mention à un tel stockage pour les téléphones d’Apple en 2024 a déjà été évoquée il y a quelques jours.

Cette décision résulterait de l’adoption par Apple de la technologie NAND Quad-Level Cell (QLC) à plus haute densité pour les modèles de stockage plus importants. L’utilisation par Apple de la technologie NAND QLC pourrait lui permettre d’augmenter la capacité de stockage dans un espace plus restreint. En outre, ce système est moins cher que la technologie TLC (Triple-Level Cell), utilisée par les iPhone actuels. En revanche, la QLC a des vitesses de lecture et d’écriture comparativement plus lentes.

Nous avons encore le temps avant de découvrir les iPhone 16. Si Apple conserve son calendrier habituel, la présentation se fera en septembre 2024. Les choix sur les composants, dont le stockage, peuvent encore évoluer.