La date de sortie pour le Vision Pro est le 2 février, mais certains clients découvrent aujourd’hui qu’Apple a décidé de reporter la livraison. Ils ne seront pas livrés avant la mi-février au plus tôt.

Certains clients rapportent sur X (ex-Twitter) avoir reçu un message de la part d’Apple leur annonçant un changement pour leur commande. Certains ont vu la livraison passer du 2 février au 15-22 février. Pour d’autres, c’est pire avec une fourchette entre le 29 février et le 7 mars.

Apple Vision Pro delayed Feb 2 -> Feb 29th – Mar 7th.

Received a text this morning about an “update” to my order.

