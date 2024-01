C’est bien noté : il n’y aura pas d’apps Netflix pour l’Apple Vision Pro, comme il n’y en d’ailleurs pas pour l’iPad. Et si on ne savait pas encore pour quelles raisons exactes Netflix ne souhaite pas s’investir dans l’appareil d’Apple, le CEO de Netflix Greg Peters a mis les pieds dans le plat façon gros troll des campagnes. Lors d’une interview accordée à l’analyste commercial Ben Thompson, le CEO a qualifié le Vision Pro de produit de « sous-catégorie », un produit pas forcément « pertinent pour la plupart de nos membres »

Mais comme on pouvait s’y attendre, l’argument massue est avant tout financier : « Nous devons faire attention à ne pas investir dans des secteurs qui ne rapportent pas vraiment de retour sur investissement, et je dirais que nous verrons où les choses évoluent avec Vision Pro », a encore déclaré Greg Peters. Malgré ce point de vue plutôt prudent sur le produit, le co-CEO précise qu’il souhaite toujours travailler avec Apple : « Parfois, nous trouvons un espace de travail commun. Nous pouvons avancer très, très rapidement. Parfois, cela prend un peu plus de temps ». En d’autres termes, les dirigeants de Netflix attendent de voir si l’Apple Vision Pro dispose de suffisamment d’utilisateurs pour justifier le portage d’une app Netflix. Peut-être au premier million d’utilisateurs qui sait ?