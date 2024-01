C’est acté : le sideloading d’apps sera bientôt possible avec son iPhone pour peu que l’on réside dans l’Union européenne. Un bouleversement à venir pour l’écosystème d’Apple et sa rentabilité financière ? Pour J.P Morgan, ce n’est pas si sûr. Les analystes de J.P estiment en effet qu’Apple ne devrait pas constater de grands changements au niveau des revenus de l’App Store… dans un premier temps tout au moins. Et si ces changements seront mesurés, c’est aussi parce qu’Apple va continuer à prélever une sorte commission sur les apps proposées sur les boutiques alternatives en sideloading (de l’ordre de 50 centimes d’euros sur chaque app payante téléchargée à partir du millionième téléchargement). De fait, et contrairement à ce qu’affirme d’ailleurs Tim Sweeney dans sa dernière déclaration au vitriol, le DMA européen n’interdit pas ce type de prélèvement mais stipule en revanche que la ponction doit être équitable et mesurée.

J.P Morgan estime que le nouveau modèle économique mis en place par Apple autour du sideloading devrait compenser en grande partie la baisse des revenus dus à la « fuite » de certaines apps sur les boutiques tierces. De plus, ces modifications concernent uniquement le marché européen, si bien que l’impact sur le chiffre d’affaires de l’App Store devrait être relativement contenu. Pour rappel, la bêta d’iOS 17.4, qui permet les boutiques tierces, sera disponible au mois de mars.