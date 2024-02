24 heures avant la sortie du Vision Pro, Tim Cook accorde une interview à Vanity Fair et porte le casque sur la couverture. C’est la première fois que le patron d’Apple est vu avec le casque, il ne l’avait jamais porté publiquement depuis la présentation en juin 2023.

Tim Cook adore l’Apple Vision Pro

L’interview, sans surprise, est l’occasion de parler de l’Apple Vision Pro. « Vous pouvez vous allonger sur votre canapé et placer les écrans au plafond si vous le souhaitez », a déclaré Tim Cook. « J’ai regardé la troisième saison de Ted Lasso sur mon plafond et c’était incroyable ! », a-t-il ajouté. « Je pense que la méditation se situe à un niveau différent de tout ce que j’ai pu expérimenter, et je médite depuis longtemps », dit-il, tout en précisant qu’il utilise également le casque pour la productivité.

Le dirigeant a également évoqué les prototypes de départ. Selon ses dires, le casque était « un monstre » tellement il était imposant. « Vous ne le portiez pas vraiment à l’époque », dit-il, sans pour autant préciser en quelle année les prototypes ont vu le jour. « Ce n’était pas du tout portable ». Il y avait un ronronnement, avec de grands ventilateurs — un bourdonnement profond et régulier — de chaque côté de son visage. Des fils sortaient de l’appareil et s’étendaient dans une autre pièce, où ils étaient connectés à un superordinateur. Des tests ont été effectués et Tim Cook a été envoyé (virtuellement) sur la Lune.

Tim Cook explique qu’il n’avait aucune idée du temps nécessaire pour que les ingénieurs d’Apple transforment l’énorme prototype en produit portable et donc pouvant être mis en vente.

D’autres témoignages positifs

Outre Tim Cook, il y a des témoignages de plusieurs personnes, dont le réalisateur James Cameron. « Je dirais que mon expérience a été religieuse. J’étais sceptique au début. Je ne me prosterne pas devant le grand dieu Apple, mais j’ai été vraiment, vraiment époustouflé ».

Pour Greg Joswiak, le vice-président du marketing mondial d’Apple, le fait d’utiliser l’Apple Vision Pro est une expérience qui laisse souvent les gens sans voix pendant un certain temps, du moins la première fois. « Combien de fois les gens vivent-ils une expérience produit qui les laisse sans voix ? », demande-t-il.

Le réalisateur Jon Favreau a également fait un commentaire. « Je suis excité par le type d’histoire que je peux raconter maintenant et que je ne pouvais pas raconter auparavant », dit-il, tout en précisant avoir été « époustouflé » par la première utilisation.