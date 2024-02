L’Apple Vision Pro étant maintenant disponible, nous avons le droit au démontage réalisé par iFixit. C’est l’occasion de découvrir l’intérieur du casque de réalité mixte et ses nombreux composants.

Démontage de l’Apple Vision Pro

Sans surprise, le démontage de l’Apple Vision Pro est tout sauf une partie de plaisir. Il révèle plusieurs composants internes, notamment un ensemble de caméras et de capteurs, des ventilateurs, des connecteurs et plus encore.

Sous le capot, le Vision Pro a le droit à la puce M2 avec 8 cœurs pour le processeur et 10 cœurs pour la partie graphique, 16 cœurs pour le Neural Engine et 16 Go de RAM. On retrouve aussi la puce R1 qui vient soulager la puce M2 selon les tâches. Elle traite les données provenant de 12 caméras, cinq capteurs et six micros pour garantir que le contenu semble apparaître sous les yeux de l’utilisateur.

Outre iFixit, il y a Wallpaper qui a partagé une image de l’intérieur de l’Apple Vision Pro. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, il y a beaucoup d’éléments.

L’Apple Vision Pro est disponible à l’achat depuis le 2 février. La sortie a concerné les États-Unis. Il n’y a pas encore une date précise pour le lancement en France et dans les autres pays. Mais si l’on en croit une récente rumeur, certaines régions y auront le droit avant la WWDC 2024 prévue en juin.