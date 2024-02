Le Vision Pro est entre les mains des consommateurs depuis une semaine maintenant et Apple espère que les entreprises vont également l’adopter. Le constructeur est confiant à ce sujet.

Avec la bêta de visionOS 1.1, disponible depuis peu, Apple a ajouté le support de MDM (mobile device management) qui permet la gestion d’une flotte d’appareils. C’est déjà disponible avec les iPhone, iPad et Mac. On le retrouve maintenant avec le Vision Pro. Ce support va naturellement aider à un déploiement dans les entreprises.

Steve Sinclair, représentant mondial d’Apple pour la commercialisation du Vision Pro, a évoqué le sujet aujourd’hui avec une interview par TechCrunch. Il déclare :

En tant que premier ordinateur facial, il nous a vraiment donné une plateforme sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour créer de nouvelles expériences spatiales. Nous pensons vraiment qu’il est important de pouvoir apporter des informations dans votre espace tout en vous permettant de rester en contact avec les personnes qui vous entourent. Et cela a des applications bien sûr du point de vue du consommateur, mais aussi du point de vue des entreprises.

Il avait précédemment indiqué :

Nous nous efforçons vraiment de nous assurer que nous disposons des éléments de base que les entreprises attendent en matière d’assistance réseau, de gestion et de protection des données d’entreprise, et que nous sommes en mesure de commencer avec certaines des capacités de base de type blocage et lutte.