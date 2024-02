Le Super Bowl LVIII a lieu aujourd’hui et Apple propose à tout le monde d’utiliser l’application Plans pour découvrir l’intérieur de l’Allegiant Stadium, qui n’est autre que le stade de Las Vegas où se tiendra l’évènement.

Pour cela, il suffit d’ouvrir l’application Plans d’Apple sur son iPhone, iPad ou Mac, de rechercher l’Allegiant Stadium puis de zoomer. On peut notamment voir la pelouse et la mention à Apple Music.

L’explication est qu’Apple Music est pour la deuxième année consécutive le partenaire officiel du spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Pour l’édition 2024, le show sera assuré par Usher. L’année dernière, c’était Rihanna.

D’autre part, plusieurs responsables d’Apple sont à Las Vegas pour suivre le Super Bowl. Il y a Tim Cook (patron d’Apple), Eddy Cue (vice-présent chargé des services comme Apple Music), Deirdre O’Brien (vice-présente chargée des Apple Store), ainsi que Greg Joswiak (vice-président du marketing mondial d’Apple). Ce dernier a d’ailleurs publié un message sur X (ex-Twitter) avec une vidéo montrant le stade sur Apple Plans.

So excited to be in Las Vegas for the big game! Be sure to check out Allegiant Stadium in Apple Maps to get ready for #AppleMusicHalftime. pic.twitter.com/9cTKZZhZbF

— Greg Joswiak (@gregjoz) February 11, 2024