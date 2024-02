Apple a mis en ligne une nouvelle vidéo qui concerne les coulisses du spectacle de la mi-temps assuré cette année par Usher et sponsorisé par Apple Music. La vidéo fait partie de la campagne Shot on iPhone. Elle a été tournée avec l’iPhone 15 Pro.

« Le spectacle épique, comme vous ne l’avez jamais vu », indique Apple dans la description de sa vidéo. « Le tout filmé sur iPhone par le réalisateur Mike Carson. Regardez de plus près le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVIII d’Apple Music réalisé par Jay-Z et Hamish Hamilton. Des répétitions à la plus grande scène musicale, vous n’avez jamais été aussi près du spectacle », ajoute le groupe.

La vidéo des coulisses a été réalisée par Mike Carson. Il déclare :

Le choix de l’iPhone m’a permis d’obtenir la portée dont je rêvais, ce qui était nécessaire pour un projet de type documentaire comme celui-ci, car nous devions être présents à de nombreux endroits à la fois. Et comme il s’agit d’un appareil tout-en-un et que nous n’avons pas utilisé d’objectifs externes, nous avons pu avoir une multitude d’angles et d’opérateurs dans des espaces qui se seraient avérés à la fois difficiles et coûteux, compte tenu de l’ampleur du projet. Bien que nous disposions d’une équipe incroyablement talentueuse, je crois sincèrement que cela nous a permis de tourner et de nous concentrer sur les belles compositions, les mouvements de caméra et la narration, ce qui a rendu le tournage beaucoup plus amusant et excitant.