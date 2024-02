Apple est maintenant présent sur le marché de la réalité virtuelle et augmentée avec son Vision Pro. Et pour Cher Wang, la PDG de HTC, cette arrivée est une bonne chose pour le secteur.

L’Apple Vision Pro va aider le marché

« Je pense que c’est une bonne chose qu’Apple ait rejoint la compétition » car il s’agit d’« une grande marque », qui donne de la visibilité à ce secteur, a assuré à l’AFP la PDG de HTC à l’occasion du Mobile World Congress (MWC) qui se tient ce moment.

Avec ce type de produits, « les gens commencent à voir ce que l’on peut faire » avec cette technologie, a ajouté la responsable du groupe taïwanais, ancien acteur majeur du marché des smartphones qui s’est reconverti dans la réalité virtuelle, avec sa gamme de casques HTC Vive.

Les ventes de casques de réalité virtuelle et augmentée restent pour l’instant modestes, les critiques reprochant à ces appareils de fatiguer les yeux, d’avoir un certain poids après plusieurs minutes d’usage ou encore d’avoir des batteries encombrantes. Mais les acteurs du secteur se disent optimistes pour les prochaines années.

Interrogée sur la date à laquelle la réalité virtuelle et augmentée deviendrait courante, Cher Wang a estimé que cela ne serait « pas trop long ». « Je pense que lorsque les prix baisseront et que la technologie (…) s’améliorera encore », elle « deviendra omniprésente », a-t-elle ajouté.

La plupart des casques sont encore utilisés principalement pour les jeux, mais Cher Wang a déclaré que la réalité virtuelle était de plus en plus utilisée dans les entreprises pour simuler des expériences de travail, dans le domaine de la santé par exemple, pour former les chirurgiens.

Selon le cabinet IDC, les ventes mondiales de casques de réalité augmentée et virtuelle ont reculé de 8,3% en 2023, à 8,1 millions d’unités, en raison notamment de l’inflation, qui a freiné la consommation. Mais elles pourraient rebondir de 46,4 % cette année, en partie grâce au Vision Pro, toujours selon IDC.