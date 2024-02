Apple a habitué tout le monde à sortir de nouveaux bracelets pour l’Apple Watch au printemps et iOS 17.4 confirme justement l’existence de la collection 2024.

De nouveaux bracelets arrivent pour l’Apple Watch

La release candidate d’iOS 17.4, disponible dès maintenant pour les développeurs et testeurs publics, comprend des éléments dans son code qui font allusion aux nouveaux bracelets. Les coloris pour les bracelets du printemps comprennent le bleu clair, le bleu océan, le rose, la framboise, la menthe douce et le soleil (probablement un jaune clair). Il existe également deux modèles Hermès, avec bleu céleste et jaune de Naples.

Les utilisateurs auront également le droit à des cadrans dédiés pour l’Apple Watch afin d’être raccord avec le bracelet au poignet. Les nouveaux cadrans seront à retrouver au niveau de l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Il n’y a rien pour le moment, il faut attendre qu’Apple fasse l’activation à distance.

C’est l’occasion de rappeler que les iPhone et iPad auront également le droit à des coques dédiées pour le printemps. Apple propose généralement les mêmes coloris entre les bracelets pour sa montre et les coques pour ses smartphones et tablettes.

Il n’est pas encore précisé quand Apple annoncera ses nouveautés pour les accessoires. Mais de nouveaux iPad et Mac sont attendus pour la fin de mars. Apple pourrait donc organiser une keynote et en profiter pour évoquer brièvement les nouveaux bracelets.