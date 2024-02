Selon un récent rapport, l’outil « Ask », qui serait actuellement testé par des employés d’Apple, disposerait de capacités bien supérieures à ce qui avait été initialement avancé. Un leakster a « confirmé » certaines informations sur Ask et a partagé des détails supplémentaires à ce sujet, précisant que « Ask » n’est « pas un LLM ou une autre IA générative comme certains le pensent ». Ask aurait été initialement conçu pour épauler les services de support chez Apple, mais la base de données du support évoluant constamment, Apple aurait donc nettement « musclé » son IA qui serait désormais plus proche d’un moteur de recherche avancé en langage naturel destiné à aider les utilisateurs.

Pour rappel, « Ask » est un programme d’IA qui génère automatiquement des réponses à des questions techniques en utilisant des informations de la base de données interne d’Apple. Ce dernier se distingue d’un simple outil de recherche, car il crée des réponses en fonction des détails spécifiques mentionnés dans la requête, tels que le type d’appareil ou le système d’exploitation. Les conseillers AppleCare pédalent ensuite si les réponses fournies par l’IA-moteur de recherche peuvent être utiles à leur travail.

A noter qu’il reste possible que l’outil « Ask » soit lié à l’outil interne précédemment appelé « Ajax » ou « AppleGPT ». Rappelons aussi que le CEO d’Apple, Tim Cook, avait précédemment déclaré que l’entreprise travaillait sur des outils d’IA dont certains seront disponibles dès cette année. Tous les détails sur l’IA d’Apple et ses implications pour iOS 18 ne sont pas encore connus, mais la WWDC du mois de juin apportera sans doute des informations supplémentaires (la prochaine version d’iOS y est généralement présenté))