Apple annonce que le Self Service Repair, à savoir son programme de réparation en libre-service, s’étend pour prendre en charge les Mac M3. Cela concerne les MacBook Pro et iMac qui ont vu le jour à l’automne 2023.

La réparation en libre-service pour les Mac M3

Ainsi, ceux qui le souhaitent peuvent avoir les mêmes manuels, composants d’origine et outils utilisés dans les Apple Store et chez les réparateurs Apple agréés. Ils peuvent ainsi réparer eux-mêmes les produits. Le programme est disponible pour les iPhone et les Mac. Aujourd’hui, on retrouve donc les MacBook Pro et iMac M3.

Apple ajoute qu’il proposera également au début de mois prochain son outil de diagnostics pour les réparations en libre-service en ce qui concerne les Mac M3. Mais l’outil de diagnostics sera d’abord réservé aux États-Unis, sans date pour le moment en ce qui concerne l’Europe. Lancées à la fin 2023 pour l’iPhone et le Mac, les sessions de dépannage avec l’outil donnent aux clients les mêmes possibilités qu’aux réparateurs Apple agréés pour tester les appareils afin d’optimiser le fonctionnement et les performances des composants, ainsi que pour identifier les pièces qui pourraient avoir besoin d’être réparées.

En outre, Apple met à jour le processus de configuration du système pour tous les Mac afin de rationaliser le processus de réparation et de le rendre plus efficace. Les utilisateurs de Mac n’auront plus besoin de contacter l’équipe d’assistance du programme de réparation en libre-service pour effectuer la dernière étape d’une réparation, mais l’équipe restera disponible pour les aider si nécessaire. Le processus mis à jour sera disponible au début du mois prochain dans tous les pays où le service de réparation en libre-service est pris en charge.

Si vous avez un MacBook Pro ou iMac M3 et souhaitez faire une réparation par vous-même, rendez-vous sur ce site dédié d’Apple.