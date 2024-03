La mauvaise publicité continue pour les coques FineWoven d’Apple pour les iPhone, avec Amazon qui affiche maintenant une alerte aux utilisateurs leur indiquant que ce produit est beaucoup renvoyé par les clients qui achètent l’accessoire.

Ça continue pour les coques FineWoven d’Apple…

« Article fréquemment retourné. Consultez les détails du produit et les commentaires des clients pour en savoir plus sur cet article », indique un bandeau sur Amazon au niveau des fiches des coques FineWoven d’Apple. Il semblerait que ce soit uniquement au niveau d’Amazon aux États-Unis pour le moment. À l’inverse, des coques proposées par des accessoiristes tiers affichent le message : « Les clients conservent généralement cet article ».

Les nouvelles coques d’Apple, proposées depuis le lancement des iPhone 15, sont loin de faire l’unanimité. Le problème majeur est que beaucoup d’utilisateurs critiquent la qualité du produit, tout particulièrement au vu du prix demandé (59€ chez Apple).

Il y a quelques jours, plusieurs utilisateurs ont partagé des photos de l’état de leur coque et on a pu voir que c’était assez alarmant, sachant que l’accessoire date de quelques mois seulement. Pour sa part, Apple se défend en indiquant que les coques sont conçues selon les normes les plus strictes pour protéger les iPhone et que le matériau durable de la coque FineWoven protégera un iPhone pendant des années.