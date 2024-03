Apple prépare l’iPhone SE 4 et de nouveaux rendus publiés aujourd’hui dévoilent le design général du smartphone. Ils viennent de 91mobiles et s’appuient sur les schémas utilisés dans les usines des fournisseurs.

Un aperçu de l’iPhone SE de quatrième génération

L’iPhone SE 4 s’inspire très fortement de l’iPhone 14. Le bouton Home a disparu par rapport au modèle existant et il y a l’encoche sur le partie supérieure de l’écran pour loger les capteurs nécessaires à Face ID. Il y a également du changement au niveau des tranches qui deviennent plates, là où elles sont actuellement arrondies. D’autre part, il y a le port USB-C qui remplace le port Lightning et on retrouve toujours un seul capteur photo à l’arrière.

Un autre changement est l’écran, aussi bien au niveau de la technologie qu’au niveau de la taille. L’iPhone SE 4 est annoncé pour avoir un écran OLED de 6,1 pouces, là où la génération existante a une dalle LCD de 4,7 pouces.

La fuite du jour permet également d’avoir les dimensions. L’iPhone SE 4 est annoncé pour faire 147,7 x 71,5 x 7,7 mm. C’est quasiment identique à l’iPhone 14. En comparaison, l’iPhone SE actuel fait 138,4 x 67,3 x 7,3 mm.

Une précédente fuite avait suggéré la présence du bouton Action, qui a fait ses débuts sur les iPhone 15 Pro. Mais les rendus du jour ne montrent pas la tranche gauche du smartphone où est normalement présent le bouton Action.

Quand verra-t-on l’iPhone SE 4 ? Il va falloir encore patienter, puisque la sortie n’interviendrait pas avant 2025.