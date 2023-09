L’iPhone SE 4, qui a pour nom de code Ghost en interne, s’apprête à connaître plusieurs changements. Il est question de certains éléments disponibles sur les iPhone 15, si l’on en croit MacRumors.

Le design général de l’iPhone SE 4 se reposerait dans les grandes lignes sur l’iPhone 14. Il s’agirait d’un châssis modifié avec deux changements notables. Le premier serait la présence du port USB-C à la place du port Lightning. Le second serait la disponibilité du bouton Action. Le port USB-C est disponible sur tous les iPhone 15, mais le bouton Action est réservé aux modèles Pro. Celui-ci remplace le commutateur du silencieux et peut être personnalisé pour réaliser une tâche en particulier.

À l’arrière, l’iPhone SE 4 se contenterait d’un seul capteur photo avec le flash aligné selon une disposition similaire à celle de l’iPhone SE de troisième génération. Il n’est toutefois pas certain quelle sera l’épaisseur du bloc photo. Apple testerait actuellement cinq variantes. En parlant de la photo, le capteur pourrait faire 48 mégapixels.

D’autre part, le nouveau téléphone aurait le droit à un écran OLED (contre LCD aujourd’hui) et à la reconnaissance faciale Face ID (contre le capteur d’empreintes Touch ID aujourd’hui).

Enfin, Apple veut proposer son premier modem 5G maison (qui a pour nom de code Sinope) avec cet iPhone SE 4. Des tests sont effectués. L’idée est de ne plus dépendre de Qualcomm. Mais comme nous l’avons récemment vu, le développement de la puce est compliqué. Apple et Qualcomm ont d’ailleurs récemment annoncé avoir prolongé leur accord pour utiliser les modems 5G du second jusqu’en 2026.