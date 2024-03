A quelques heures du démarrage du DMA en Europe (qui sera effectif demain 7 mars), Apple a opéré quelques modifications de dernière minute afin de faciliter la tâche pour les développeurs. La documentation d’Apple indique en effet que trois modifications importantes ont été récemment effectuées, toutes répondant à certaines préoccupations des développeurs suite à la mise en place du DMA. Apple a ainsi supprimé l’exigence d’entité juridique qui obligeait chaque compte (attaché à une entrepris) à signer l’avenant au contrat. Désormais, une même entreprise peut gérer plusieurs comptes de développeurs, y compris lorsque certains de ces comptes disposent d’apps en dehors de l’App Store (sur une boutique applicative tierce par exemple).

Un parachute de sécurité pour les petits studios

La seconde modification concerne les règles « maison » d’Apple sur les Store tiers et les « frais de technologie » (la nouvelle taxe Apple) afférents aux apps téléchargées via ces boutiques tierces. Auparavant, même un petit studio ou un dev indépendant devait payer un demi-euro pour chaque téléchargement de l’app au-delà d’un seuil d’un million de téléchargements (sur l’année). Cela qui pouvait s’avérer catastrophique pour les développeurs d’apps gratuites ne dégageant pas assez de bénéfices – même avec plus d’un million de téléchargements – pour couvrir les « frais de technologie » demandés par Apple. Désormais, si un développeur approche la barre du million de téléchargements avec l’une de ses apps, il lui sera possible de se désengager rapidement de la boutique tierce pour remettre ses apps dans l’App Store. Certes, Apple appliquera alors sa traditionnelle taxe de 15 à 30%, mais les développeurs d’apps gratuites seront au moins sûrs de rentrer dans leurs frais.

Enfin, Apple facilite la création de boutiques applicatives tierces, et dans certains cas n’exige plus de lettre de crédit de soutien (un tiers paye à la place du développeur si ce dernier ne peut pas s’acquitter de ses obligations financières). Jusqu’ici, un studio/développeur désireux d’ouvrir une boutique applicative tierce devait présenter une garantie financière d’1 million d’euros. Ce petit cadeau n’est accordé qu’aux seuls développeurs déjà présents depuis 2 ans dans l’App Store.