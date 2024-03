Quels sont les modèles de Mac les plus vendus ? Ce sont les MacBook Air et MacBook Pro qui dominent très largement par rapport aux Mac de bureau d’Apple.

Les MacBook Pro et Air sont loin devant

L’étude de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) révèle que 9 Mac sur 10 achetés aux États-Unis est un MacBook. Dans le détail, le MacBook Pro est devant avec une part de 51% en 2023. Ainsi, la machine représente la moitié des Mac. Il y a ensuite le MacBook Air avec sa part de 39%. Nous sommes déjà à 90%.

L’iMac a beau être sur le podium, ses ventes n’ont représenté que 4% des Mac en 2023. Il y a ensuite le Mac Pro avec 3%, puis le Mac mini et le Mac Studio qui ont respectivement une part de 1%.

Parmi les ventes de MacBook Air, on note une préférence, faible mais perceptible, pour la taille d’écran la plus grande. Environ 53% des acheteurs ont choisi le modèle 15 pouces. En ce qui concerne le MacBook Pro, la légère différence est inversée : 54% des acheteurs ont choisi le modèle de 14 pouces, tandis que 46% ont préféré le modèle de 16 pouces.

Il est vrai que voir le MacBook Pro plus fort que le MacBook Air peut surprendre, étant donné que le premier coûte plus cher que le second. Il sera intéressant de voir si la tendance sera la même en 2024. Pour rappel, Apple a annoncé cette semaine son MacBook Air avec la puce M3.