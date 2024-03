Apple s’améliore au niveau du SSD du MacBook Air M3, avec celui-ci qui propose des vitesses de lecture et d’écriture bien plus rapides que le modèle M2. Cela concerne ici le modèle de base avec 256 Go d’espace de stockage.

Avec le MacBook Air M2 de base, Apple avait décidé d’utiliser un seul module de stockage de 256 Go, contre deux modules de 128 Go sur le modèle M1. Cela avait eu un impact notable sur la vitesse. C’était environ 50% plus lent en lecture et environ 30% plus lent en écriture. Il faut savoir que les puces NAND multiples permettent des vitesses plus élevées en parallèle, ce qui joue sur les performances.

Avec le MacBook Air M3, Apple revient à deux modules de 128 Go pour le modèle de 256 Go, comme l’a remarqué Max Tech après un démontage du nouveau Mac portable. La vitesse de lecture du SSD est de 2,88 Go/s, contre 1,58 Go/s sur le modèle M2, soit une amélioration de 82%. Pour la vitesse d’écriture, on passe de 1,58 Go/s sur la génération précédente à 2,11 Go/s cette fois-ci, ce qui représente une amélioration de 33%.

Ce changement est naturellement le bienvenu, puisque les utilisateurs ont le droit à de bien meilleures vitesses. Il est bon de noter que les configurations avec 512 Go et plus n’avaient pas le problème du SSD plus lent parce qu’Apple avait gardé les deux modules de stockage avec le modèle M2. Seul le modèle de base était concerné.

Le MacBook Air M3 est disponible à l'achat depuis vendredi à partir de 1 299€.

