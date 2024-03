Un iPhone d’origine, celui sorti en 2007, encore scellé et avec 4 Go d’espace de stockage, est en ce moment proposé aux enchères. Il y avait déjà eu un modèle similaire l’an dernier qui était parti pour 190 000 dollars. Il sera intéressant de voir si le modèle du jour atteindra ou dépassera cette somme.

Cet iPhone est en soi rare parce qu’Apple n’a pas produit beaucoup de modèles avec 4 Go de stockage. Le fabricant s’est surtout focalisé sur la variante de 8 Go. Donc voir un modèle encore scellé 17 ans après est assez notable.

Le record aux enchères pour les iPhone 8 Go scellés est de 63 000 dollars, contre 190 000 dollars pour le modèle 4 Go. Autant dire que la différence est plus que notable. Cela étant dit, il y a eu ensuite d’autres ventes à 133 000 dollars et 87 000 dollars pour des modèles de 4 Go.

Aujourd’hui, la maison de ventes aux enchères LCG Auctions liste ce fameux iPhone de 2007 avec 4 Go avec un prix de départ de 10 000 dollars. Il y a une seule enchère à l’heure où cet article est publié. La description est la suivante :