Apple a débuté la production de l’iPhone 15 de 6,1 pouces dans un nouveau pays : le Brésil. Rien ne change par contre pour les autres modèles dont la production est assurée en Chine.

Comme l’indique MacMagazine, Apple n’a pas fait une annonce publique, mais l’Apple Store en ligne donne un indice aux Brésiliens concernant la provenance de l’iPhone 15. Avant de payer, l’URL mentionne BR/A, signifiant que l’appareil a été produit au Brésil. Quand l’iPhone est importé au Brésil, Apple utilise BE/A et BZ/A au niveau de ses identifiants.

C’est l’usine de Foxconn à São Paulo qui produit l’iPhone 15 au Brésil, avec uniquement la vocation de couvrir la région et non les autres pays. En revanche, les iPhone 15 Plus, Pro et Pro Max continuent d’être produits en Chine avant d’être importés dans le pays d’Amérique du Sud.

Le Brésil impose des taxes élevées sur les produits importés. C’est pourquoi certaines entreprises investissent dans l’assemblage de leurs produits au Brésil, ce qui leur permet de bénéficier d’une réduction des taxes. L’iPhone 15 de 128 Go a été lancé au prix de 7 299 réaux (1 345 euros) au Brésil, mais on peut désormais le trouver à partir de 5 399 réaux (994 euros) dans certains magasins.

Il faut savoir qu’Apple avait déjà produit l’iPhone 13 et l’iPhone 14 au Brésil. Cela continue cette fois-ci avec le nouveau modèle.