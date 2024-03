Apple annonce accueillir TSMC et Murata Manufacturing en tant que nouveaux investisseurs du Restore Fund, une initiative conçue pour accroître les investissements à l’échelle mondiale dans l’élimination du carbone par des méthodes naturelles de haute qualité, tout en préservant les écosystèmes essentiels.

TSMC et Murata rejoignent le Restore Fund

TSMC, qui produit les processeurs des iPhone et Mac, investira jusqu’à 50 millions de dollars dans un fonds géré par Climate Asset Management, une coentreprise associant HSBC Asset Management et Pollination. Murata, un fournisseur sur l’iPhone basé au Japon, investira jusqu’à 30 millions de dollars dans ce même fonds. Ces nouveaux investissements s’ajoutent à l’engagement pris par Apple de verser jusqu’à 200 millions de dollars pour la deuxième phase du Restore Fund, ce qui porte le montant total des capitaux engagés à 280 millions de dollars.

Apple a également annoncé les partenaires de la phase initiale du Restore Fund engagée en 2021. Par le biais de ces investissements, Apple, Goldman Sachs et Conservation International s’associent à des gestionnaires de sites forestiers expérimentés, tels que Symbiosis, BTG Pactual Timberland Investment Group et Arbaro Advisors, pour soutenir la création de forêts exploitées certifiées durables sur des pâturages et des terres agricoles dégradés d’Amérique du Sud. Apple s’attend à ce que le portefeuille dépasse son objectif d’éliminer un million de tonnes de dioxyde de carbone de l’atmosphère d’ici 2025.

« En investissant dans la nature, les entreprises investissent également dans des communautés plus saines, dans une économie mondiale plus résiliente et dans un outil essentiel pour lutter contre le changement climatique », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, de la politique et des initiatives sociales chez Apple. « Le Restore Fund procure d’ores et déjà des bénéfices concrets aux communautés et aux écosystèmes d’Amérique du Sud, tout en éliminant le carbone de l’atmosphère. Et nous sommes ravis de voir des fournisseurs se joindre à nous en choisissant d’investir dans la nature en plus des efforts urgents qu’ils déploient pour décarboner leurs activités ».

Détails sur les gestions de projets

Les projets de la première phase du Restore Fund ont tous pour objectif de créer de nouvelles forêts exploitées certifiées durables afin de satisfaire la demande mondiale croissante de bois et de réduire la pression exercée sur les forêts naturelles. Les projets seront gérés par :

Arbaro Advisors, qui développe un portefeuille de projets forestiers à travers l’Amérique latine, dont le premier projet du Restore Fund d’Apple implanté au Paraguay, pour développer des exploitations d’eucalyptus gérées de manière durable tout en renforçant les moyens de subsistance des communautés locales et en préservant les écosystèmes naturels situés dans la zone du projet.

BTG Pactual Timberland Investment Group, qui œuvre à la restauration et à la préservation des écosystèmes naturels sur la moitié de la zone du projet, tout en plantant des espèces commercialisées, telles que l’eucalyptus, sur la moitié restante.

Symbiosis, qui développe des semences indigènes pour faire pousser des forêts de feuillus tropicaux indigènes tout en préservant les forêts naturelles de la forêt atlantique brésilienne.

Ces gestionnaires veilleront à ce que tous les projets répondent aux normes rigoureuses du Restore Fund.