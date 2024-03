Apple investit un peu plus dans l’intelligence artificielle en rachetant DarwinAI. Il s’agit d’une start-up canadienne qui va apporter son savoir-faire pour les futures mises à jour d’iOS et de macOS.

Selon Bloomberg, le rachat de DarwinAI par Apple a eu lieu au début de l’année, mais le montant n’est pas dévoilé. Des dizaines d’employés de la start-up travaillent désormais dans le groupe d’Apple qui se focalise sur l’intelligence artificielle. Alexander Wong, chercheur en IA à l’université de Waterloo qui a contribué à la création de l’entreprise, a rejoint Apple en tant que directeur du groupe d’IA dans le cadre de l’accord.

DarwinAI a mis au point une technologie d’IA pour l’inspection visuelle des composants au cours du processus de fabrication et sert des clients dans un large éventail de secteurs. Mais l’une de ses principales technologies consiste à rendre les systèmes d’intelligence artificielle plus petits et plus rapides. Ce travail pourrait être utile à Apple, qui s’efforce de faire fonctionner l’IA sur les appareils plutôt que de la laisser entièrement dans le nuage.

Apple a confirmé le rachat à Bloomberg avec sa phrase habituelle quand il s’agit de l’acquisition d’une start-up, à savoir que le groupe « achète de temps à autre des entreprises technologiques plus petites ». Cela signifie qu’Apple refuse d’entrer dans les détails.

Ce rachat intervient quelques mois avant l’annonce d’iOS 18. Les rumeurs insistent sur le fait que la mise à jour va se focaliser sur l’IA. Le même scénario devrait avoir lieu au niveau de macOS 15. Même Tim Cook, le patron d’Apple, a confirmé qu’Apple allait miser sur l’IA générative en 2024.