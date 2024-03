Brian Broderick, un ancien employé d’Apple a été reconnu coupable par un jury fédéral pour avoir menacé de blesser des agents du FBI. Broderick, qui était paranoïaque, croyait qu’Apple l’espionnait, ce qui l’a conduit à envoyer des courriels menaçants à des collègues pendant son congé maladie. Ce dernier a également contacté à plusieurs reprises le FBI en 2021 et 2022 pour signaler divers problèmes… et formuler des accusations répétées contre Apple. En mai 2022, Broderick a envoyé des mails de plus en plus insultants aux agents du bureau de San Francisco du FBI et s’est décrit comme un « Américain qui chasse un traître idiot » dans un mail daté du mois de juin 2022. Ce dernier a également publié une vidéo de lui-même en train de surveiller un bureau du FBI. Broderick encourt jusqu’à cinq ans de prison. Le verdict est attendu pour le mois de juin prochain.



Des employés d’Apple en bisbille avec la justice, ce n’est pas franchement une nouveauté : pour rappel , un acheteur de pièces détachées et de services chez Apple avait plaidé coupable de fraude (vis à vis d’Apple) à hauteur de plus de 17 millions de dollars en novembre 2022 et avait été condamné à trois ans de prison en plus du paiement de 19 millions de dollars de dommages et intérêts. Un autre ex-ingénieur d’Apple a été inculpé par le ministère de la Justice au mois de mai 2023 pour un vol de technologies de voiture autonome commis en 2018. L’ingénieur aurait tenté de transmettre les secrets commerciaux d’Apple à une entreprise technologique chinoise spécialisée dans la conduite autonome.