Si l’on en croit la dernière fuite en date, l‘Apple Watch Series 10 (ou Apple Watch X) pourrait disposer d’une fonction de suivi de la pression artérielle, mais avec certaines limitations. Apple travaille depuis plusieurs années sur des fonctionnalités de surveillance non invasives de la pression artérielle et de la glycémie dans le but de traiter l’hypertension artérielle et le diabète, deux problèmes de santé malheureusement courants et nécessitant une surveillance régulière.

Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg croit savoir que l’Apple Watch Series X devrait inclure une fonction de suivi de la pression artérielle. Toutefois, cette première version de la fonction ne serait pas capable de fournir des mesures extrêmement précises. En effet, la nouvelle Apple Watch – qui pourrait s’appeler l’Apple Watch X pour sa 10e édition – serait équipée d’un nouveau capteur capable de détecter les « tendances » de la pression artérielle. En d’autres termes, cette première itération devrait principalement alerter les utilisateurs en cas de « tendance « à la hausse de la pression artérielle plutôt que de fournir des mesures précises permettant de détecter une hypertension par exemple.

Forcément, la nouvelle fonctionnalité ne sera pas rétrocompatible avec les modèles précédents d’Apple Watch, ces derniers ne disposant pas du capteur idoine. Parmi les améliorations attendues de la Series X, on peut aussi citer la capacité de détecter l’apnée du sommeil.