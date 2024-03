Apple a mis en ligne une nouvelle publicité pour l’iPhone 15 afin de mettre en avant l’espace de stockage et le fait qu’on retrouve 128 Go sur le modèle de base. La pub mise sur l’humour.

La publicité montre un homme qui regarde les photos sur son iPhone 15. Il en sélectionne plusieurs afin de les supprimer et donc faire de la place. Mais au moment où son pouce s’approche de la corbeille pour que les photos se suppriment, chaque personne présente sur les clichés chante Don’t let me go (ne me lâche pas), qui se veut la chanson Don’t Let Go de Terrace Martin, Mr. Talkbox et PJ Morton. L’homme décide finalement de ne pas supprimer ses images. Le spot se termine par le slogan « Beaucoup de stockage pour beaucoup de photos ». La description de la vidéo comprend un message similaire : « Beaucoup d‘espace de stockage pour beaucoup de photos. L’iPhone 15 avec un espace de stockage à partir de 128 Go ».



Les iPhone 15 et 15 Plus sont disponibles avec 128, 256 et 512 Go d’espace de stockage. Avec les iPhone 15 Pro et Pro Max, on retrouve 128, 256 et 512 Go, ainsi qu’un modèle de 1 To pour ceux qui ont besoin de stockage pour avoir beaucoup de contenus (comme des vidéos 4K).