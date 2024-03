Apple a mis en ligne une nouvelle publicité pour l’iPhone 15, avec cette fois-ci un focus sur le système de reconnaissance faciale que nous connaissons tous, à savoir Face ID. La pub a été mise en ligne sur la chaîne YouTube d’Apple Singapour. Elle arrive quelques jours après une autre pour le stockage.

Dans la réclame, on voit une famille autour d’une table en train de discuter. Soudainement, un iPhone 15 posé sur la table reçoit un iMessage d’un certain Shafik qui a un emoji avec un cœur dans le nom du contact. Le contenu du message est caché, étant donné que l’iPhone est verrouillé.

Un membre de la famille (la mère ?) prend alors l’iPhone et essaye de le déverrouiller à l’aide de Face ID. Ça ne marche pas. Un autre membre de la famille tente la même chose, résultant là encore avec un échec. Troisième tentative par une autre personne : ça ne marche toujours pas, l’iPhone reste verrouillé et le contenu de l’iMessage n’est pas accessible.

Une jeune fille arrive ensuite à la table et regarde l’iPhone. Ça y est, Face ID a bien fonctionné ici et le contenu du message apparaît. Les autres membres de la famille la regardent et se mettent à sourire. « Face ID aide à préserver les secrets », indique le slogan de la publicité.

Il est bon de noter que le comportement mis en avant par Apple n’est pas activé par défaut. Pour profiter de l’option, rendez-vous dans Réglages > Notifications > Afficher les aperçus puis choisissez l’option « Si déverrouillé ». Cela fonctionnera pour toutes les notifications et pas uniquement iMessage.