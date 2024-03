Les dernières nouvelles sur le font de l’IA ont de quoi laisser particulièrement circonspect : si l’on en croit en effet certaines fuites, Apple ne serait pas encore prêt à proposer ses propres technologies d’IA sur iOS 18, et en serait réduit à négocier un partenariat avec Google afin de bénéficier des fonctions de Gemini (le LLM de Google) et ne pas se retrouver à la traine de ses concurrents (Samsung, Google, et même certains fabricants chinois proposent leur propre IA dans leurs systèmes mobiles). La firme de Cupertino est pourtant le géant de la tech qui a racheté le plus de sociétés d’IA l’an dernier, mais ces investissements massifs ne semblent pas en mesure (pas encore tout au moins) de rattraper le retard accumulé sur ce nouveau marché.

Siri = Gemini ?

Bloomberg réitère donc ses informations d’il y a quelques jours, à savoir qu’Apple serait toujours en négociation avec Google pour l’intégration de Gemini dans iOS. On peut se demander si Gemini ne sera pas la face cachée de Siri dans la mesure où l’assistant d’Apple boosté à l’IA pourrait désormais intégrer Messages. Siri dans Messages servirait à améliorer la complétion et pourrait répondre directement à certaines requêtes, sans que l’on ait besoin de quitter l’app. Ce nouveau leak de Bloomberg fait écho à d’autres fuites plus anciennes faisant état d’un Siri bien plus performant au point de devenir l’ « ultime assistant virtuel ».

Après l’échec de l’Apple Car, Apple va t-il de nouveau trébucher sur l’IA ? Voilà qui commencerait à faire vraiment tâche, et à donner l’impressions que la firme de Cupertino, autrefois en avance d’un train sur les tendances futures de la tech, ne fait plus que rattraper les trains en marché. Une image suiveur pas très glamour pour une entreprise qui se présente comme le nec plus ultra de la technologie moderne.