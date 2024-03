Apple n’apprécie pas le procès intenté par le ministère de la Justice (DOJ) au sujet de ses pratiques monopolistiques et n’hésite pas à le faire savoir. Le groupe juge notamment que les États-Unis cherchent à transformer l’iPhone en smartphone Android.

Selon le DOJ, Apple a des pratiques anticoncurrentielles avec son iPhone qui limitent certains usages, notamment pour les applications, les messageries et les développeurs. L’idée est de « libérer les marchés des smartphones du comportement anticoncurrentiel et d’exclusion d’Apple et restaurer la concurrence », selon le DOJ. Mais Apple critique ce point de vue.

Un représentant d’Apple a expliqué aujourd’hui que les poursuites engagées par le ministère de la Justice visent essentiellement à faire ressembler l’iPhone à un smartphone Android et à le faire fonctionner comme tel, ce qui nuirait à la concurrence. Une partie de l’argument d’Apple est que le fait d’apporter à l’iPhone des qualités plus proches de celles d’Android éliminerait en fait le choix du consommateur. La société explique qu’une partie de l’avantage de l’iPhone est qu’il est privé et sécurisé, et qu’elle devrait faire des compromis significatifs sur ces points si le DOJ l’emportait.

En d’autres termes, Apple estime que l’iPhone propose une réelle valeur ajoutée par rapport aux smartphones Android. Le fait de l’ouvrir à la concurrence ferait qu’iOS serait finalement assez proche du comportement existant d’Android. Et pour Apple, c’est tout sauf une bonne nouvelle.