Apple a décidé de mettre un terme à un nouveau projet : celui de développer ses propres écrans MicroLED pour l’Apple Watch et potentiellement d’autres produits selon Bloomberg. Cela rejoint ainsi de précédentes informations sur l’abandon de l’Apple Watch Ultra avec écran MicroLED.

La fin du projet des écrans MicroLED par Apple

Les écrans MicroLED, qui offrent des images plus lumineuses et plus éclatantes, auraient été ajoutés à une future version de l’Apple Watch, avant d’être éventuellement intégrés à d’autres produits. Mais le coût et la complexité de l’effort se sont finalement révélés trop importants, d’où l’abandon du projet par Apple.

Apple est en train de réorganiser les équipes chargées de l’ingénierie des écrans et de supprimer plusieurs dizaines de postes aux États-Unis et en Asie.

Le choix d’abandonner le développement des écrans a eu lieu plus ou moins en même temps que l’abandon de la voiture électrique, la fameuse Apple Car. Dans les deux cas, Apple donne au moins à certains employés concernés la possibilité de trouver d’autres fonctions au sein de l’entreprise. S’ils ne parviennent pas à trouver un nouvel emploi, les employés seront licenciés et recevront une indemnité de départ.

Apple travaille déjà avec Samsung et LG pour développer les écrans de ses produits. Mais ça reste des écrans de Samsung et LG à l’arrivée. Ici, Apple voulait avoir davantage de contrôle et créer ses propres écrans MicroLED. Cette technologie consomme moins d’énergie, reproduit les couleurs avec plus de précision et permet d’obtenir des appareils plus fins.

Une initiative née il y a sept ans

L’initiative a été lancée il y a environ sept ans au sein de l’organisation d’ingénierie matérielle d’Apple. Elle a ensuite été confiée à Wei Chen, qui dirige le groupe d’écrans chez Apple. Le projet — dont le nom de code est T159 — a été transféré à la division des technologies matérielles d’Apple il y a quelques années. Apple a même construit sa propre usine de fabrication d’écrans à Santa Clara en Californie, où des centaines d’employés ont pu tester la production d’écrans microLED. Une grande partie des suppressions d’emplois concerne le personnel de ce site, ainsi que les centres d’ingénierie d’écrans d’Apple en Asie, à proximité des plaques tournantes de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise.

Que va-t-il se passer maintenant ? Apple va rester sur les écrans OLED pour ses Apple Watch. Mais pour les autres produits, Apple envisage toujours la technologie MicroLED. Ce sera toutefois une collaboration avec divers fournisseurs et non des écrans 100% Apple.