Le Canada a eu le droit à son premier Apple Store avec une zone Pickup. Il a ouvert ses portes à Mississauga, dans la municipalité régionale de Peel, près de Toronto en Ontario. L’enseigne est dans le centre commercial Square One. Elle a le droit à son site dédié.

La zone Pickup des Apple Store est un espace qui permet de récupérer une commande passée en ligne (Apple.com ou l’application mobile Apple Store). En soi, n’importe quel Apple Store peut proposer ce service. Mais l’idée de la zone Pickup est d’avoir un espace dédié, là où les autres boutiques n’ont rien de particulier et le client doit se tourner vers un vendeur pour qu’il puisse faire le nécessaire.

L’aspect positif est que le nouveau magasin est beaucoup plus grand que l’ancien emplacement d’Apple dans le centre commercial, qui était souvent surpeuplé. Le magasin d’origine a fermé définitivement ses portes jeudi soir, après avoir servi les clients pendant près de 15 ans.

En revanche, l’Apple Store est dépourvu de certains des derniers éléments de conception qui ont été lancés pour la première fois l’année dernière dans certaines boutiques, tels qu’un Genius Bar avec des tables et des sièges de différentes hauteurs pour une meilleure accessibilité, et un Apple Watch Studio pour mélanger et assortir les combinaisons de cadrans et de bracelets.