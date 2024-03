La plupart des services d’Apple sont disponibles un peu partout dans le monde. Mais la Chine n’y a pas le droit, alors que cela fait des années maintenant qu’Apple TV+ et d’autres existent. La société de Tim Cook ne lâche pas l’affaire toutefois et veut réellement s’installer dans le pays d’Asie.

Selon The Information, Apple continue de travailler pour obtenir les différentes autorisations pour lancer Apple TV+, Fitness+ et ses autres services en Chine. Il est indiqué :

Apple n’a pas lancé de services d’abonnement ou de médias en Chine depuis 2017 parce qu’il a été confronté à des restrictions gouvernementales croissantes sur ses activités existantes, telles qu’iCloud. Mais il y a des signes que la société renouvelle ses efforts pour lancer en Chine de nouveaux services, tels qu’Apple Arcade, son service d’abonnement à des jeux, et Fitness+, un abonnement à des vidéos d’entraînement. Ces dernières années, Apple a renforcé son équipe responsable des services d’abonnement comme iCloud+ et Apple Music dans le pays, en recrutant des cadres chinois ayant de l’expérience dans des entreprises nationales comme Meitu, Weibo et Tencent pour rechercher des partenaires chinois potentiels.