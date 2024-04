Le MacBook Air avec la puce M3 est l’ordinateur portable par excellence pour tous ceux qui voyagent. C’est en tout cas ce que pense Apple. Evan Buyze, un responsable marketing produit, a évoqué le sujet lors d’une interview avec The Points Guy.

Un intérêt particulier pour le MacBook Air M3

Malgré le design plus fin, Apple n’a pas sacrifié la durabilité, a déclaré Evan Buyze. Grâce à son design léger et fin, le MacBook Air est idéal pour les voyageurs qui travaillent pendant les vols ou qui sont toujours en déplacement. Le responsable précise qu’Apple a soumis le nouveau MacBook Air à son laboratoire de tests de fiabilité afin de garantir la longévité et la qualité de l’ordinateur portable pour les clients toujours pressés.

« Cela simule un grand nombre d’expériences différentes pour les clients », a déclaré le responsable. « Dans le laboratoire, on fait beaucoup de choses différentes pour s’assurer que, quelle que soit la situation, que l’appareil soit dans votre sac à dos ou que vous le portiez, il répond à nos normes de fiabilité ».

Il a également mis l’accent sur les améliorations apportées à la connectivité du nouveau MacBook Air, notamment la prise en charge du Wi-Fi 6E, ainsi que sur le fait que la puce M3 et donc l’Apple Silicon permettent au Mac portable d’être aussi fin et léger que possible.

« Comment obtenir un design fin et léger qui tienne sur la table à plateaux ? », a demandé Evan Buzye. Il a répondu en expliquant que « la transition vers l’Apple Silicon (…) a vraiment changé la donne et nous a permis de réaliser ces nouveaux modèles que nous n’avions fait qu’imaginer auparavant ».

Le Wi-Fi 6E « offre des vitesses deux fois plus rapides » grâce à un « spectre sans fil élargi », selon Evan Buyze. Cela signifie que lorsque vous êtes dans un train, un aéroport ou un hôtel avec un réseau encombré, le nouveau MacBook Air peut se connecter à Internet sans problème.

Le MacBook Air M3 est disponible à l’achat à partir de 1 299€.